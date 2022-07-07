В ОП отреагировали на неожиданную отставку Джонсона
В Офисе президента поблагодарили за поддержку Украины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который 7 июля объявил о своей отставке. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Благодарю Бориса Джонсона за то, что понимает угрозу от российского монстра и всегда на передовой помощи Украине", - написал Подоляк.
Он также отметил, что Джонсон был настоящим лидером Великобритании, который называл российское зло злом и прилетел в Киев несмотря на обстрелы российских оккупантов. Подоляк напомнил, что благодаря Джонсону Украина имеет все нужное для обороны от российской агрессии.
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Между тем, Джонсон после того, как объявил о своей отставке, заявил, что Великобритания не оставит Украину и будет дальше помогать ей бороться с российскими оккупантами.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о возможной отставке Бориса Джонсона.
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