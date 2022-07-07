У Путина отреагировали на возможную отставку Джонсона

При этом в Кремле не смогли ответить, поменяется ли политика по отношению к Украине после возможных перестановок.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его слова передают росСМИ.

Читайте также: ООН заняла аморальную позицию по войне в Украине – Новая Зеландия

Пока весь мир ждет официального заявления о судьбе британских властей и премьера Джонсона, Песков утверждает, что Россия лишь "обращает внимание" на ситуацию.

"Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", – заявляет он.

Читайте также: Казахстан решил экспортировать нефть в обход России

Примечательно, что у спикера Путина также поинтересовались, может ли политика Европы по отношению к Украине измениться, если Джонсон все же уйдет в отставку. Песков ответить на данный вопрос так и не смог.

Напомним, скандал вокруг Джонсона произошел после того, как один из его соратников устроил пьяный дебош в ночном клубе. Однако премьер все же назначил его на новую должность.

Как сообщалось, по данным СМИ, Джонсон все же согласится уйти в отставку, но с одним условием.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.