Украина не примет паломников-хасидов в этом году

Сейчас паломничество в Умань будет слишком опасным, считают дипломаты

В этом году Украина не сможет принять еврейских паломников во время празднований еврейского Нового года Рош ха-Шана в сентябре. Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Израиле.

Читайте также: Украина может вернуть визовый режим с Израилем – посол

Отмечается, что полномасштабное российское вторжение в Украину сделало невозможным приезд большого количества иностранных туристов.

"Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов в Украину", – заявил посол Евгений Корнийчук.

При этом дипломат призвал иудеев молиться за скорейшее окончание войны – до Рош ха-Шана.

Читайте также: Зеленский упрекнул Израиль за отсутствие санкций против Кремля

"Мы надеемся, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают, чтобы посетить могилы праведников", – отметил посол.

Напомним, суд Израиля вернул безвиз для украинцев. После вторжения России Израиль отменил безвизовый режим для украинцев. Спустя месяцы суд это решение отменил.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.