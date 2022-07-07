Прокуратура показала последствия ракетного удара по Краматорску

7 июля российские войска нанесли авиаудар по Краматорску.

Следователи открыли уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами Краматорска, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что 7 июля российские войска нанесли авиаудар по Краматорску. В результате вражеского обстрела 1 человек погиб, а еще 6 человек были ранены. Кроме того, в результате вражеского обстрела повреждены или полностью разрушены 17 зданий. Из их 16 – многоэтажные жилые дома. Также уничтожено 4 автомобиля.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан распространять на оккупированных территориях информацию об успехах ВСУ.

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Последствия вражеского обстрела / facebook.com/don.gp.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/don.gp.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/don.gp.gov.ua