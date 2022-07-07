Названо число украинских бойцов, проходящих подготовку в Англии

Сейчас сразу несколько стран-партнеров помогают Украине в обучении новобранцев перед отправкой на фронт

В настоящее время на территории Великобритании военную подготовку проходят более тысячи украинских военнослужащих. Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

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"Прямо сейчас на территории Великобритании совершенствуют навыки более тысячи военнослужащих. Недавно завершился курс обучения в Германии, чтобы наши военнослужащие овладели оружием, предоставленным партнерами", – сообщил он.

Сколько всего украинских солдат в настоящее время совершенствуют свои навыки за пределами страны, Громов не уточнил. Однако он отметил, что подготовку в иностранных государствах проходят представители различных родов войск – сухопутных, десантно-штурмовых, сил специальных операций и воздушных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии начали тренировать украинских новобранцев. Великобритания согласилась провести базовую военную подготовку 10 тысяч рекрутов украинской армии.

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