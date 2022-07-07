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Германия отказалась поставить Украине 200 БТР Fuchs

Немецкий министр говорит, что эти БТР очень-очень нужны Германии прямо сейчас
 |  Автор: Юрий Кобзар
Германия отказалась поставить Украине 200 БТР Fuchs
БТР Fuchs выпускается с конца 70-х / wikipedia.org

Министерство обороны Германии ответило категорическим отказам на предложение передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs, которые сейчас находятся на вооружении Бундесвера (немецкой армии). Об этом пишет издание Tagesschau.

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По словам министра обороны Кристин Ламбрехт, Берлин хочет помочь Киеву, но не в ущерб собственным возможностям для обороны. Идею передачи ВСУ сразу 200 БТР немецкой армии, которую озвучили представители немецкой оппозиции, она назвала "грабежом".

"Поэтому это безответственно – хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", – заявила Ламбрехт.

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Отмечается, что ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Зорн заявил, что Бундесвер больше не может передавать Украине свою технику. Также известно, что в распоряжении немецкой армии сейчас имеется более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.

Напомним, Шольц заинтересовался приобретением Железного купола для Германии. ФРГ рассматривает вариант приобретения системы Железный купол.

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