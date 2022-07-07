Германия отказалась поставить Украине 200 БТР Fuchs

Немецкий министр говорит, что эти БТР очень-очень нужны Германии прямо сейчас

Министерство обороны Германии ответило категорическим отказам на предложение передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs, которые сейчас находятся на вооружении Бундесвера (немецкой армии). Об этом пишет издание Tagesschau.

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По словам министра обороны Кристин Ламбрехт, Берлин хочет помочь Киеву, но не в ущерб собственным возможностям для обороны. Идею передачи ВСУ сразу 200 БТР немецкой армии, которую озвучили представители немецкой оппозиции, она назвала "грабежом".

"Поэтому это безответственно – хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", – заявила Ламбрехт.

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Отмечается, что ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Эбергард Зорн заявил, что Бундесвер больше не может передавать Украине свою технику. Также известно, что в распоряжении немецкой армии сейчас имеется более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.

Напомним, Шольц заинтересовался приобретением Железного купола для Германии. ФРГ рассматривает вариант приобретения системы Железный купол.

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