ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Луганской области – Гайдай

На окраинах области продолжаются бои с российскими оккупантами

Украинские защитники продолжают уничтожать врага в Луганской области. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он рассказал, что несмотря на почти полную оккупацию региона, на окраинах области продолжают гибнуть захватчики. ВСУ держат оборону в Верхнекаменке.

Гайдай отметил, что именно Луганщина может стать плацдармом для наступления оккупантов на Донецкую область. Этот процесс удается замедлить благодаря уничтожению российских складов боеприпасов в глубоком тылу.

Глава ОВА уверен, что после освобождения Луганской области от российских захватчиков, регион удастся быстро восстановить, как это было после прошлых попыток захвата.

“В Луганской области прекратили деятельность более 3400 предприятий. Орки просто разграбили луганский бизнес", - прокомментировал ситуацию Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай отмечал, что ВСУ сдерживают оккупантов на границе Луганской и Донецкой областей, при этом противник несет большие потери.

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