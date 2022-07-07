В оккупированном Мариуполе увеличилась смертность – советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе смертность от естественных причин увеличилась в 4 раза по сравнению с довоенным периодом.

Во временно оккупированном Мариуполе смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно там сейчас умирает в среднем 25 человек, сообщил в своем Telegram-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в оккупированном Мариуполе в мае-июне по естественным причинам умерло 1800 человек. Продолжается тенденция увеличения этих страшных цифр.

Ранее проект "Схемы" рассказал, что в поселке Старый Крым в окрестностях Мариуполя оккупанты массово хоронят людей. Как свидетельствуют спутниковые снимки, за два месяца площадь массовых захоронений увеличилась в 2 раза. Предполагается, что на этом месте с начала российской оккупации похоронили около 15 000 человек.

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Между тем, в оккупированном Мариуполе очень остро стоит вопрос воды. Только около 3% горожан имеют доступ к воде. Например, жители Левобережного района ждали подвоза питьевой воды несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты пытаются мобилизировать мужчин под предлогом работы в МЧС.

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