Сына главы Запорожского района освободили из плена

Глава Запорожского района Олег Буряк сообщил об освобождении своего 16-летнего сына из плена.

Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына главы Запорожского района Олега Буряка. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Все! Влад дома!!!! Спасибо большое всем, кто был со мной, с моей семьей, с моим сыном Владом! Друзья, коллеги, знакомые и не знакомые мне люди! Благодаря всем Вам удалось Влада вернуть домой", - отметил он.

Ранее сообщалось,что в Энергодаре оккупанты отпустили похищенного начальника пожарной части.

Напомним, оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки.