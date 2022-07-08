Оккупанты уничтожают села, чтобы выйти на админграницу Луганщины – Гайдай

Российские войска используют старые методы для завоевания территорий - уничтожение населенных пунктов

Захватчики уничтожают села в Луганской области ради выхода на административные границы региона. В населенных пунктах до сих пор находятся мирные жители, которые гибнут от обстрелов в своих домах. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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“Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области”, - поделился Гайдай.

Такая же ситуация, со слов главы ОВА, наблюдается в Донецкой области у границы с Луганщиной.

Гайдай отметил, что ВСУ держат оборону. Глава администрации добавил, что не стоит верить пропагандистским версиям, которые твердят о нескольких “котлах” при отступлении с Лисичанска. Отход украинских войск оттуда произошел централизовано, а прикрывая свой уход, наши бойцы нанесли врагу большие потери.

Разрушения на Луганщине / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения на Луганщине / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения на Луганщине / t.me/luhanskaVTSA

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что несмотря на почти полную оккупацию региона, на окраинах области продолжают гибнуть захватчики.

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