Оккупанты утром обстреляли Криворожский район – ОВА

Под прицел врага вновь попали Апостоловская и Зеленодольская территориальные общины.

Российские оккупанты сегодня утром, 8 июля, вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под прицел врага вновь попали Апостоловская и Зеленодольская территориальные общины. В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила окна в частном жилом доме. В Зеленодольске российские оккупанты попали по дачному массиву и по парковой зоне.

К счастью, по предварительной информации, в результате этих вражеских обстрелов никто из людей не погиб и не пострадал.

Российские оккупанты практически каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего пострадали Апостоловский и Криворожские районы.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.