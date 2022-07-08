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Арестович сказал, есть ли угроза захвата Харькова

России нет никакого смысла бросать силы на это направление. Если враги все же рискнут, то будут полными идиотами, заявил советник ОП.
Арестович сказал, есть ли угроза захвата Харькова
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / facebook.com/alexey.arestovich

В Белгородской области находится 144-ая дивизия армии РФ. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

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По словам Арестовича, она может доставить массу неприятностей, если двинется по направлению к Харькову.

"Если эта силища пойдет на город - будет неприятно", - сказал он.

В то же время Арестович утверждает, что оккупантам бросать силы на Харьков нет никакого смысла.

"Они не возьмут город и не решат никакие задачи. Но подержать, поугрожать могут, как и обстреливать дальше", - заявил советник главы ОП.

По прогнозам Арестовича, данная группировка российских войск нужна для усиления наступления на Славянск Донецкой области.

"Если они попробуют двинуться на Харьков, то будут полными идиотами. Угрозы наступления нет", - резюмировал советник.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.

 

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