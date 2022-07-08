В Харькове от обстрелов РФ погибли три человека, еще пятеро ранены

Всего за сутки в Харьковской области погибли 4 человека, 9 - ранены

Вчера вечером российские оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова, в результате чего погибли трое мирных жителей. Об этом сегодня сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые постройки. Наши спасатели весь вечер ликвидировали возгорание. В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены", - поделился глава ОВА.

Он отметил, что эта ночь впервые за несколько недель обошлась без обстрелов.

Не обошлось без погибших и в области. В Чугуевском районе получили ранения 2 человека, еще 2 мирных жителя ранены в Циркунах, Харьковского района. 71-летняя женщина в Циркунах в результате обстрелов погибла.

Захватчики обстреливали мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. Из-за этого разрушены дома и хозяйственные постройки, возникли пожары на открытых территориях.

Напомним, что недавно в Харькове во время российского ракетного удара погибла бразильская модель, военный волонтер Талита До Валле.

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