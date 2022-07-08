В Донецкой области оккупанты обстреляли 23 населенных пунктов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области вчера, 7 июля, российские оккупанты обстреляли 23 населенных пунктов, в результате чего были погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, враг обстрелял Авдеевку, Краматорск, Славянск, Торецк, Соледар, Бахмут, Железное, Северск и другие населенные пункты Донбасса. Только по одной Авдеевке за минувшие сутки российские войска нанесли 10 ударов.

Российские оккупанты использовали авиацию, ЗРК С-300, "Искандер-М", "Точку-У", реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки.

В результате вражеских обстрелов повреждены или полностью разрушены 65 гражданских объектов – 19 многоэтажных жилых домов, частные жилые дома, детский сад, стадион, отель и др. По всем фактам вражеских обстрелов населенных пунктов следователи полиции и СБУ открыли уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее сообщалось, что 7 июля в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли 6 человек, а 21 – были ранены.

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Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua