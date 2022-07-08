Обстрелы Донецкой области: погибли шесть человек, более 20 ранены

Жертвы среди мирных жителей Донбасса зафиксированы в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке.

Обстрелы Донецкой области за прошлые сутки не обошлись без человеческих жертв. Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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Сообщается, что погибли не менее шести человек, еще 21 были ранены.

"За 7 июля россияне убили шесть мирных жителей Донбасса: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 человек получил ранения", – написал Кириленко.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.