С территории РФ обстреляли пастбище с коровами на Черниговщине

Под прицел врага попало пастбище Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области.

Войска РФ с территории России вчера, 7 июля, вновь обстреляли Черниговскую область. Из "Градов" они обстреляли пастбище с коровами, сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В частности, под прицел врага попало пастбище Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области. В результате погибли коровы.

Кроме того, войска РФ с территории России 7 июля также обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую и Эсманскую общины Сумской области. Враг использовал реактивные системы залпового огня и минометы.

К счастью, в результате этих вражеских обстрелов никто из людей не погиб и не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.

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С территории РФ обстреляли пастбище / dpsu.gov.ua

С территории РФ обстреляли пастбище / dpsu.gov.ua