С территории РФ обстреляли пастбище с коровами на Черниговщине
Войска РФ с территории России вчера, 7 июля, вновь обстреляли Черниговскую область. Из "Градов" они обстреляли пастбище с коровами, сообщила пресс-служба ГПС Украины.
В частности, под прицел врага попало пастбище Новгород-Северской территориальной общины Черниговской области. В результате погибли коровы.
Кроме того, войска РФ с территории России 7 июля также обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую и Эсманскую общины Сумской области. Враг использовал реактивные системы залпового огня и минометы.
К счастью, в результате этих вражеских обстрелов никто из людей не погиб и не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.