Россияне обстреляли Николаев запрещенными снарядами
Российские войска сегодня утром обстреляли Николаев. Они попали в производственную инфраструктуру города. Об этом сообщили в оперативном командовании “Юг”.
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"Рано утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Вновь использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно, пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", - поделились в командовании.
Отметим, что оккупанты ежедневно наносят удары по Николаевской области. Так, 6 июля российские захватчики несколько раз обстреляли Николаевскую область, в результате чего были разрушены гражданские объекты и сгорело поле с ячменем площадью 50 га.
Также напомним, что вчера СБУ обезвредила жителя Николаева, который сдавал врагу данные о размещении подразделений ВСУ, собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах.
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