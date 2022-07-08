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Россияне обстреляли Николаев запрещенными снарядами

Оккупанты систематически применяют на территории Украины кассетные снаряды
Россияне обстреляли Николаев запрещенными снарядами
РСЗО. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Российские войска сегодня утром обстреляли Николаев. Они попали в производственную инфраструктуру города. Об этом сообщили в оперативном командовании “Юг”.  

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"Рано утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Вновь использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно, пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", - поделились в командовании. 

Отметим, что оккупанты ежедневно наносят удары по Николаевской области. Так, 6 июля российские захватчики несколько раз обстреляли Николаевскую область, в результате чего были разрушены гражданские объекты и сгорело поле с ячменем площадью 50 га. 

Также напомним, что вчера СБУ обезвредила жителя Николаева, который сдавал врагу данные о размещении подразделений ВСУ, собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах. 

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