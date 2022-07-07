В Николаеве поймали корректировщика вражеских ударов

Мужчина собирал данные про дислокацию и перемещение подразделений ВСУ

СБУ обезвредила жителя Николаева, который сдавал врагу данные о размещении подразделений ВСУ, собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.

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“Полученную информацию агрессор планировал использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины. Ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы с РФ по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаев, которые произошли в период с 26 по 30 июня”, - поделились в СБУ.

Там также выяснили, что сотрудники ФСБ РФ еще в 2014 году завербовали жителя Николаева для шпионажа. С тех пор он находился на временно захваченной территории Донецкой области. Подозреваемый поддерживал войну России против Украины и оправдывал ее военные преступления.

Мужчина передавал данные о деятельности ВСУ напрямую своим кураторам или через "связного". Для коммуникации они использовали анонимный Телеграм-канал.

Во время обысков у агента нашли:

взрывчатку,

огнестрельное оружие и боеприпасы,

российскую символику,

мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении. Также правоохранители установили личность жителя Одессы, которого российская агентура планировала привлечь к проведению подрывной деятельности на территории города.

Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили и задержали местного жителя, который поддерживал действия российских оккупантов и передавал им координаты ВСУ.