Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Николаеве поймали корректировщика вражеских ударов

Мужчина собирал данные про дислокацию и перемещение подразделений ВСУ
В Николаеве поймали корректировщика вражеских ударов
Фото момента задержания / ssu.gov.ua

СБУ обезвредила жителя Николаева, который сдавал врагу данные о размещении подразделений ВСУ, собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в причерноморских районах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.  

Читайте также: СБУ задержала агента РФ: разведывал позиции украинского ПВО

“Полученную информацию агрессор планировал использовать для осуществления серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины. Ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы с РФ по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаев, которые произошли в период с 26 по 30 июня”, - поделились в СБУ. 

Там также выяснили, что сотрудники ФСБ РФ еще в 2014 году завербовали жителя Николаева для шпионажа. С тех пор он находился на временно захваченной территории Донецкой области. Подозреваемый поддерживал войну России против Украины и оправдывал ее военные преступления. 

Мужчина передавал данные о деятельности ВСУ напрямую своим кураторам или через "связного". Для коммуникации они использовали анонимный Телеграм-канал. 

Во время обысков у агента нашли: 

  • взрывчатку, 

  • огнестрельное оружие и боеприпасы, 

  • российскую символику, 

  • мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. 

Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении. Также правоохранители установили личность жителя Одессы, которого российская агентура планировала привлечь к проведению подрывной деятельности на территории города. 

Напомним, что в Харькове правоохранители разоблачили и задержали местного жителя, который поддерживал действия российских оккупантов и передавал им координаты ВСУ. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK