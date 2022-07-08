Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ под Днепром

Президент Владимир Зеленский 8 июля побывал на передовых позициях ВСУ в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 июля, побывал на передовых позициях ВСУ в Днепропетровской области. Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

"Передовые позиции на Днепропетровщине. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у всех решительное, в глазах – уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины!", - написал Глава государства.

Нужно отметить, что российские оккупанты каждый день обстреливают Днепропетровскую область. Так, например, утром 8 июля они обстреляли Криворожский район. Под прицел врага вновь попали Апостоловская и Зеленодольская общины. К счастью, по предварительной информации, в результате этих вражеских обстрелов никто из людей не погиб и не пострадал.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Запорожском и Новопавловском направлениях враг по всей лини соприкосновения обстреливает позиции ВСУ и мирные населенные пункты.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, есть ли угроза захвата Харькова.

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Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ / t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ / t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ / t.me/V_Zelenskiy_official