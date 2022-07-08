Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Донбассе войска РФ специально уничтожают поля с пшеницей

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
 |  Автор: Виталий Кулак
На Донбассе войска РФ специально уничтожают поля с пшеницей
Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/

В Донецкой области российские оккупанты специально обстреливают поля, чтобы уничтожить урожай в Украине. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В частности, только вчера, 7 июля, в результате вражеских обстрелов Краматорского, Покровского и Бахмутского районов Донецкой области произошло 8 пожаров полей с пшеницей. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары, но сколько потеряно пшеницы – не сообщается.

Напомним, во второй половине апреля российские оккупационные войска начали большое наступление на Донбассе с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Ценой больших потерь они сумели добиться временных тактических успехов, захватив Северодонецк и Лисичанск.

Российские оккупанты на Донбассе обстреливают по все линии соприкосновения позиции ВСУ и мирные населенные пункты.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/
Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/

Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/
Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK