На Донбассе войска РФ специально уничтожают поля с пшеницей

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупанты специально обстреливают поля, чтобы уничтожить урожай в Украине. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В частности, только вчера, 7 июля, в результате вражеских обстрелов Краматорского, Покровского и Бахмутского районов Донецкой области произошло 8 пожаров полей с пшеницей. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары, но сколько потеряно пшеницы – не сообщается.

Напомним, во второй половине апреля российские оккупационные войска начали большое наступление на Донбассе с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Ценой больших потерь они сумели добиться временных тактических успехов, захватив Северодонецк и Лисичанск.

Российские оккупанты на Донбассе обстреливают по все линии соприкосновения позиции ВСУ и мирные населенные пункты.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.

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Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/

Войска РФ уничтожают поля с пшеницей / facebook.com/DSNSDon/