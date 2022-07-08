Резников назвал количество мобилизованных в ВСУ

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ВСУ мобилизовали 700 000 человек.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ВСУ мобилизовали 700 000 человек. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает Forbes.

Кроме того, в Государственную пограничную службу Украины принято 60 000 человек, в Национальную гвардию – 90 000 человек, а в Национальную полицию – 100 000 человек. Таким образом, сейчас в ВСУ и в правоохранительных органах служат около 1 млн человек.

Напомним, российские оккупационные войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. После этого в нашей стране начался первый этап мобилизации. Российские оккупанты пытались захватить Киев и Харьков, но были отброшены.

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В конце марта российских оккупантов изгнали из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Во второй половине апреля войска РФ начали большое наступление на Донбассе. Они хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Ценой больших потерь враг смог добиться временного тактического успеха, захватив Северодонецк и Лисичанск. Бои на Донбассе продолжаются.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.

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