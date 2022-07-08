Обещали отдать деньги для ВСУ: в Одессе задержали мошенников

С февраля 2022 года в городе Днепр действовала преступная группа, которая мошенническим путем присваивала деньги предприятий.

В Одессе правоохранители разоблачили и задержали 4 участников преступной группы, которые незаконно присваивали деньги предприятий под видом материальной помощи для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, с февраля 2022 года в городе Днепр действовала преступная группа, которая мошенническим путем присваивала деньги предприятий.

Предприятиям Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской и Тернопольской областей рассылали поддельные письма от имени руководства областных военных государственных администраций с просьбой перевести деньги в качестве благотворительной помощи для ВСУ.

Предприниматели охотно переводили деньги на помощь ВСУ. Мошенники получали деньги на банковские карты, которые заранее оформили на подставных лиц. На данный момент известно, что злоумышлении успели обмануть 15 предприятий на общую сумму более 1,5 млн гривен.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине мошенники присвоили 100 млн гривен украинцев под видом социальных выплат из Евросоюза.

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Задержание подозреваемых / od.gp.gov.ua

Фото с места обыска / od.gp.gov.ua

Фото с места обыска / od.gp.gov.ua