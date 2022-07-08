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В Сумской области разоблачили сторонника "русского мира"

Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Сумской области.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Сумской области разоблачили сторонника "русского мира"
Подозреваемый в преступлении / np.gov.ua

В Сумской области правоохранители разоблачили 34-летнего жителя села Великая Рыбица, который оправдывал действия российских оккупантов. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данным досудебного следствия, фигурант в Сумах умышленно сорвал информационный стенд СБУ, на котором была изображена антироссийская реклама. Кроме того, он записал видео на фоне Государственного флага Украины и Флага Национального Достоинства, высказавшись, что их нужно сорвать.

Фигурант также распространял в социальных сетях провокационные призывы против ВСУ.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области СБУ нейтрализовала сеть российских интернет-агентов.

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