Оккупанты утром обстреляли Харьков: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты сегодня утром, 20 июля, обстреляли один из районов Харькова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов есть пострадавшие. На месте обстрелов работают сотрудники профильных служб. Подробности обещают рассказать позже.

Нужно отметить, что российские оккупанты сейчас практически каждый день обстреливают Харьков и населенные пункты Харьковской области. Так, например, вчера, 19 июля, они обстреляли Чугуевский, Харьковский, Богогодуховский и Изюмский районы. Были пострадавшие мирные жители, разрушены и повреждены гражданские объекты, в том числе частные жилые дома.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое союзники предоставляют Украине.

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