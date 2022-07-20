Житель Днепра пытался за 2000 долларов "откупиться" от мобилизации

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В городе Днепр правоохранители задержали военнообязанного мужчину, который дал начальнику военкомата взятку в размере 2000 долларов, чтобы его признали негодным к мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, военнообязанный мужчина передал начальнику Амур-Нижнеднепровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки 2000 долларов за то, чтобы тот повлиял на должностных лиц военно-врачебной комиссии по принятию решения о непригодности его к военной службе.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после того, как он передал деньги.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Закарпатской области задержали организаторов незаконного канала пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста во время военного положения

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Фото с места обыска / gp.gov.ua