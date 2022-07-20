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Ракетный удар по Харькову: погибли 3 человека

Российские оккупанты утром 20 июля обстреляли один из районов Харькова
 |  Автор: Виталий Кулак
Ракетный удар по Харькову: погибли 3 человека
Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

Российские оккупанты сегодня утром, 20 июля, обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего погибли 3 мирных жителя, а еще один человек был ранен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов Салтовского района Харькова погибли мужчина, женщина и 13-летний мальчик. 72-летняя женщина получила ранение.

Нужно отметить, что российские оккупанты практически каждый день обстреливают Харьков и населенные пункты Харьковской области. Так, 19 июля они обстреляли Чугуевский, Харьковский, Богогодуховский и Изюмский районы. Были пострадавшие мирные жители, разрушены частные жилые дома.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое союзники предоставляют Украине.

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