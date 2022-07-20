Ким сказал, когда “закроют” Николаев
Николаев действительно “закроют” на несколько дней, чтобы провести операцию по выявлению вражеских наводчиков. Длительный комендантский час планируют устроить через одну-две недели. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram.
Читайте также: За день оккупанты ранили 17 мирных жителей Николаевщины
"Относительно закрытия города Николаева. Это планируется через неделю-две. Как раз кончится жатва, и мы отработаем максимально все данные. Город закроем на день или два", – заявил он.
По словам главы области, перед введением длительного комендантского часа жителей предупредят, чтобы они успели запастись едой и водой, а также скорректировали свои планы.
Читайте также: Оккупанты ведут массированный обстрел Николаева
Ким отметил, что только за последние сутки власти получили 18 сообщений о людях, которые, вероятно, являются агентами врага.
"Сейчас мы обрабатываем их и проверяем информацию. Мы отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", – заявил он.
Напомним, впервые о планах “зачистить” Николаев власти заявили накануне. Вражеские наводчики создают угрозу военным и мирным жителям, говорит Ким.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.