На Донбассе войска РФ обстреляли 14 населенных пунктов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 19 июля, обстреляли 14 населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Так, под обстрел врага попали Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Железное, Спорное и другие населенные пункты Донбасса. Российские оккупанты использовали против мирных жителей авиацию, ЗРК С-300, РСЗО, артиллерию и танки.

В результате повреждены или полностью разрушены гражданские объекты – 16 многоквартирных домов, 20 частных жилых домов, школа, библиотека др. Следователи полиции и СБУ по всем фактам вражеских обстрелов намеленных пунктов Донецкой области открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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