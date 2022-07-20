В Бахмуте задержали четырех вражеских агентов

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Бахмуте четырех вражеских агентов, которые корректировали ракетные удары по городу.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Бахмуте четырех вражеских агентов, которые корректировали ракетные удары по городу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигуранты по заданию спецслужб РФ выясняли, где находятся подразделения ВСУ, военная техника, устанавливали координаты объектов критической инфраструктуры. Также они пытались получить установочные данные бойцов ВСУ.

Для коммуникации со своими кураторами вражеские агенты использовали специально созданные для этого Telegram-каналы.

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Всех вражеских агентов задержали. Во время обысков изъяты доказательства их преступной деятельности. У одного из фигурантов нашли автомат. Вражеским агентам уже сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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Подозреваемый в преступлении / ssu.gov.ua

Подозреваемый в преступлении / ssu.gov.ua

Подозреваемый в преступлении / ssu.gov.ua