Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Сирия разорвала дипотношения с Украиной

Решения оказалось скорее символическим, поскольку отношений де-факто уже нет
 |  Автор: Юрий Кобзар
Сирия разорвала дипотношения с Украиной
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной в ответ на аналогичный шаг со стороны официального Киева. Об этом сообщает сирийское информагентство Sana со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Читайте также: Украина может лишить Сирию своего продовольствия из-за рашистов-мародеров

"Сирия напоминает, что украинское правительство разорвало отношения с Сирией в 2018 года, когда отказалось продлить резидентскую визу сирийских дипломатов, работающих в посольстве Сирии в Киеве”, – говорится в заявлении.

Сирийские власти отмечают, что из-за отказа в визах для дипломатов посольство фактически остановило свою работу. Также официальный Дамаск обвинил Киев во “враждебной позиции”.

Напомним, в конце июня Сирия по требованию Кремля признала так называемые “ЛДНР” в качестве независимых государств. Сразу после этого Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK