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Украина разорвала дипотношения с Сирией: известно почему

Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
 |  Автор: Виталий Кулак
Украина разорвала дипотношения с Сирией: известно почему
Иллюстративное фото / facebook.com/UkraineMFA/

Украина сегодня, 30 июня, разорвала дипломатические отношения с Сирией, так как это государство признало т.н. "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что Киев дипломатические отношения с Сирией разорвал без разрыва консульских отношений.

Украина решительно осуждает решение Сирии о признании так называемой "независимости" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Нет сомнений, что на такой шаг Сирия пошла по заказу своих кураторов из Кремля. Украина рассматривает это решение как недружественный акт, посягательство на ее целостность и суверенитет.  

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В ответ Украина начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отправляет в Сирию зерно, которое ее войска украли в Украине. Это стало известно благодаря спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar.

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