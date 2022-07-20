Спасатели показали последствия ракетного удара по Харькову

Российские оккупанты утром 20 июля обстреляли один из районов Харькова.

Российские оккупанты утром 20 июля из РСЗО обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего погибли 3 мирных жителя. Спасатели работают на месте обстрела, сообщила в Facebook пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела Салтовского района Харькова погибли мужчина, женщина и 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего мальчика и 72-летняя женщина получили осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Нужно отметить, что все погибшие и раненые в момент вражеского обстрела находились возле остановки общественного транспорта.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое союзники предоставляют Украине.

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Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/MNSKHARKIV