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Экс-посол Украины предложил заморозить голову премьера Саксонии

Скандально известный посол резко отреагировал на заявление немецкого политика
 |  Автор: Юрий Кобзар
Экс-посол Украины предложил заморозить голову премьера Саксонии
Андрей Мельник / EPA / UPG

Немецким политикам, которые предлагают “заморозить” военный конфликт в Украине, следует самим засунуть голову в морозильник. Об этом заявил Андрей Мельник, которого на днях уволили с должности посла Украины в Германии.

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Ранее премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что полномасштабное военное вторжение России в Украину нужно перевести в стадию замороженного конфликта. На это заявление Мельник отреагировал в своем довольно недипломатичном стиле:

“Украинцы выступают за то, чтобы засунуть вашу голову в морозилку, чтобы заморозить ваши пылкие фантазии о России. Отвратительно ваше постоянное потворство военному преступнику Путину”, – написал Мельник в своем Твиттер.

Напомним, в начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Шольца "обиженной колбасой" за отказ ехать в Украину. Это произошло на фоне дипломатического скандала между Киевом и Берлином вокруг темы приезда в Украину президента Штайнмайера.

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