Посол обозвал Шольца "обиженной колбасой" за отказ ехать в Украину
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за то, что тот отказался ехать в Киев. Его слова передает Spiegel.
Читайте также: В ГУР назвали два варианта окончания войны
Отметим, что выражение "обиженная ливерная колбаса" является немецким фразеологизмом. Он означает, что человек притворяется невинно обиженным.
"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному", – сказал посол.
Затем Мельник отметил, что речь идет не о "детсаде", а о войне, которой в Украине не было со времен нападения нацистов.
"Речь идет о самой жесткой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", – сказал посол.
Читайте также: Данилов: Мирного договора с Россией не будет
Напомним, ранее Шольц признался, что не хочет ехать в Киев, пока его не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
Примечательно, что власти Украины не захотели принимать последнего из-за того, что он долгое время сотрудничал с Россией. В пророссийской позиции Штайнмайера обвиняют и в самой Германии.
Ранее сообщалось, что еще один пророссийский политик премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал Папе Римскому о планах Кремля. Он хочет закончить войну в Украине 9 мая.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.