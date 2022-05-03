Посол обозвал Шольца "обиженной колбасой" за отказ ехать в Украину

Политик не хочет ехать в Киев из-за того, что ранее в нем отказались от визита президента, которого обвиняют в пророссийских взглядах.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за то, что тот отказался ехать в Киев. Его слова передает Spiegel.

Читайте также: В ГУР назвали два варианта окончания войны

Отметим, что выражение "обиженная ливерная колбаса" является немецким фразеологизмом. Он означает, что человек притворяется невинно обиженным.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному", – сказал посол.

Затем Мельник отметил, что речь идет не о "детсаде", а о войне, которой в Украине не было со времен нападения нацистов.

"Речь идет о самой жесткой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", – сказал посол.

Читайте также: Данилов: Мирного договора с Россией не будет

Напомним, ранее Шольц признался, что не хочет ехать в Киев, пока его не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Примечательно, что власти Украины не захотели принимать последнего из-за того, что он долгое время сотрудничал с Россией. В пророссийской позиции Штайнмайера обвиняют и в самой Германии.

Ранее сообщалось, что еще один пророссийский политик премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал Папе Римскому о планах Кремля. Он хочет закончить войну в Украине 9 мая.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.