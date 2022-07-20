Минюст объяснил, как воспринимать “законы” оккупантов

Введенные на оккупированных территориях “законы” часто противоречат законам Украины

На территории Украины действуют только украинские законы и правила, принятые соответствующими органами в соответствии с Конституцией и законодательством. Любые "постановления" и "законы" оккупантов не имеют юридической силы в Украине. Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции.

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В министерстве подчеркнули, что правила, которые на захваченных территориях вводят россияне, являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий. Соответственно, никаких “юридических коллизий” между украинскими законами и “законами” оккупантов не возникает.

"Поэтому, каждая попытка на территории независимого государства ввести свои порядки является лишь лишним доказательством той кучи преступлений, которые уже совершили российские власти", – констатируют в министерстве.

Напомним, боевики “ДНР” отменили право собственности на жилье. Речь идет о тех случаях, когда документы были выданы украинскими властями после 11 мая 2014 года.

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