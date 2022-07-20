В Ровно полицейский пытался ограбить обменник и убил мужчину

По предварительной информации, на преступление он пошел из-за долгов. Свою вину признает частично.

Вчера, 19 июля, в Ровно полицейский пытался ограбить пункт обмена валют в одном из торговых центров и застрелил при этом человека. Его задержали, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, полицейский совершил нападение на обменный пункт валют примерно в 10:40. Он взял в заложники кассира магазина и угрожал ее убить, если сотрудница обменника не выполнит его требования.

Нахолодившийся рядом мужчина попытался помешать грабителю, но получил от него две пули в грудь из табельного оружия. От полученных ранений мужчина умер.

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Полицейский скрылся с места преступления, но его через два часа задержали. По предварительной информации, на преступление он пошел из-за долгов. Свою вину признает частично.

Следователи ГБР по данным фактам открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 УК Украины - умышленное убийство из корыстных побуждений и разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, ранее в Киеве задержали местную жительницу, которая передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов по столице.

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В Ровно полицейский пытался ограбить обменник / dbr.gov.ua

В Ровно полицейский пытался ограбить обменник / dbr.gov.ua

В Ровно полицейский пытался ограбить обменник / dbr.gov.ua

В Ровно полицейский пытался ограбить обменник / dbr.gov.ua