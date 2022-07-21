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Российский танк открыл огонь по украинским комбайнерам

Российский танк прицельно обстреливал сельскохозяйственную технику, комбайнерам пришлось бежать.
Российский танк открыл огонь по украинским комбайнерам

Российские военные открыли огонь из танка по комбайнах, собиравших урожай пшеницы возле села Кошевое на Днепропетровщине, которое граничит с Херсонской областью. Об этом в среду, 20 июля, заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Сегодня произошел беспрецедентный случай - два наших комбайна собирали хлеб в районе села Кошево, выехал вражеский танк и начал прицельно расстреливать эти комбайны.

Слава Богу, ребятам удалось сбежать. На технике лишь небольшие осколочные попадания", - сообщил Вилкул.

Также он сообщил, что в Широковской общине из-за ударов армии РФ сгорело 50 гектаров полей с пшеницей и рапсом. 

"В целом в последние дни российские захватчики увеличили количество обстрелов вдоль линии соприкосновения. Войска РФ открывают огонь из ствольной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня", - подчеркнул Вилкул.

Напомним, в Запорожской области комбайн подорвался на мине во время работ в поле. 

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России обстреляли пшеничные поля в Золочевской громаде Харьковской области, после чего начались пожары.

 

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