Войска РФ утром обстреляли Харьков – глава ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты сегодня утром, 21 июля, вновь обстреляли Харьков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Подробностей обстрела пока еще нет. Синегубов просит харьковчан находиться в укрытиях и без сильной необходимости не выходить на улицу.

Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Вчера, 20 июля, враг обстрелял Харьков, а также Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области. В результате погибли 4 человека, а 17 – получили ранения. Среди погибших – 13 летний мальчик.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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