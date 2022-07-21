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Обстрел "Ураганами" Харькова: 2 погибших, 19 раненых

Российские оккупанты утром 21 июля вновь обстреляли Харьков.
 |  Автор: Виталий Кулак
Обстрел "Ураганами" Харькова: 2 погибших, 19 раненых
Последствия вражеского обстрела / khar.gp.gov.ua

Российские оккупанты сегодня утром, 21 июля, вновь обстреляли Харьков. По состоянию на 11:00 было известно, что в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, а 19 – ранены, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на месте обстрела продолжают работать 10 бригад скорой медицинской помощи. Состояние здоровья 4 раненых медики оценивают как тяжелое.

Вражеские ракеты попали в жилой дом, в котором был стоматологический кабинет. В середине помещения людей не было.

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Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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