В ОП отреагировали на утренний обстрел оккупантами Харькова

Утром 21 июля войска РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли один из районов Харькова.

Ракетный удар по Харькову утром 21 июля – это очередной террор мирных жителей. Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма, написал в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что российские оккупанты обстреливают исключительно жилые районы украинских населенных пунктов. Поэтому РФ нужно признать государством-спонсором терроризма.

Напомним, утром 21 июля войска РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли один из районов Харькова. В результате было попадание в жилой дом. По предварительной информации, 2 человека погибли, а 21 – ранен. Состояние здоровья 4 раненых медики оценивают как тяжелое. По состоянию на 11:00 на месте обстрела работали 10 бригад скорой медицинской помощи.

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Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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