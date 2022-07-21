В Сети показали первые фотографии утреннего удара по Харькову

Утром 21 июля войска РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли один из районов Харькова.

По состоянию на 12:00 было известно, что в результате обстрела утром 21 июля российскими оккупантами Харькова погибли 2 человека, а 21 – ранен, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он показал последствия этого вражеского обстрела.

По его словам, по состоянию на 12:00 на месте обстрелов работали 14 бригад скорой медицинской помощи. Правоохранители фиксируют доказательства военных преступлений российских войск.

Напомним, утром 21 июля войска РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли один из районов Харькова. В результате пострадали мирные жители. Повреждены жилой многоквартирный дом, торговые павильоны, общественный транспорт, уничтожены автомобили.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ракетный удар по Харькову – это очередной террор мирных жителей. Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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Последствия вражеского обстрела / t.me/synegubov

Последствия вражеского обстрела / t.me/synegubov

Последствия вражеского обстрела / t.me/synegubov

Последствия вражеского обстрела / t.me/synegubov