В МИД возмутились заявлением лидера Ирана

Иранское руководство начало потакать агрессии Кремля, считают дипломаты

Киев обеспокоен изменением риторики властей Иране по теме российского вторжения в Украину, в частности, попытками Тегерана потакать российской агрессии. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Во время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Иран верховный лидер этой страны Али Хаменеи заявил, что нападением на Украину Россия якобы остановила действия НАТО по подготовке к нападению на РФ.

"Если путь для НАТО открыт, то эта организация не видит границ. Если бы ее не остановили в Украине, то через какое-то время альянс начал бы войну под предлогом Крыма", – заявил Хаменеи.

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Эти слова иранского лидера вызвали обеспокоенность в Киеве. Николенко отметил, что с начала российского вторжения Иран публично заявлял о своем нейтралитете и выступал за прекращение огня и мирные переговоры.

"Украинская сторона обеспокоена изменением риторики со стороны иранского руководства. Потакание агрессивным действиям России не только поощряет ее продолжать ничем не спровоцированную войну против народа Украины, но и закладывает основу для дестабилизации мира и безопасности в других регионах мира", – заявил спикер МИДа.

Также Николенко назвал манипулятивными и безосновательными обвинения в том, что НАТО якобы готовилось атаковать Россию.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко подвел итоги визита российского диктатора Владимира Путина в Иран. По его мнению, ничего существенного хозяин Кремля не достиг, испытав лишь "истерику" и "унижение".

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