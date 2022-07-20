Денисенко подвел итоги визита Путина в Иран: "Унижение и истерика"

Впервые за последние годы он ехал без преимущества, а "просителем".

Советник главы МВД Вадим Денисенко подвел итоги визита российского диктатора Владимира Путина в Иран. Ничего существенного хозяин Кремля не достиг, испытав лишь "истерику" и "унижение". Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Экс-посол Украины предложил заморозить голову премьера Саксонии

По словам Денисенко, визит был унижением, ведь это впервые за последние несколько лет, когда Путин ехал на переговоры без явного преимущества. Он посетил Иран в качестве "просителя".

Во-вторых, Путину не удалось чего-то добиться во время поездки.

"Судя по всему, его единственный козырь – влияние в Сирии, ему пришлось разменять на мифические обещания помочь с технологическим эмбарго (ну нет у него электроники). Пока это лишь обещания", – пишет советник.

Он также указывает, что основной игрой Путина являются нефть с газом. Ими диктатор и будет шантажировать Евросоюз, который пока держится. Второй игрой является кризис с беженцами, но из-за проблем с продовольствием он еще на стадии переговоров или в стадии "имитации переговоров".

"Путин вряд ли будет делать жест доброй воли с вывозом украинского зерна, если не получит за это что-то взамен. Пока мы не понимаем, что он может получить на замену", – отмечает Денисенко.

Ну а визит в Иран для Путина стал не только "унижением", но еще и истерикой.

Читайте также: США пытаются втянуть РФ в войну с Европой – Лавров

"То, что синхронно Путин, Слуцкий и Ушаков заговорили о переговорах означает лишь одно – Путин осознал глубину проблемы и истерит. Ему нужно ускорять процессы по окончанию войны", – объяснил советник главы МВД.

Вместе с этим Денисенко считает, что никакого ядерного оружия для окончания войны Путин не применит, так как он "трус", да и такой шаг окончательно сделает его изолированным.

"Больше западного оружия и все у нас будет хорошо", – резюмировал он.

Напомним, что до визита Путина в Иран США пригрозили последнему усилением санкций, если он снабдит РФ беспилотниками.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.