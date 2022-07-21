В Донецкой области правоохранители задержали трех псевдовоеннослужащих, которые, вероятно, причастны к торговле оружием.

В Донецкой области правоохранители задержали трех псевдовоеннослужащих, которые, вероятно, причастны к торговле оружием и наркотиками. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным следствия, участники преступной группы, один из которых иностранец, использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками ВСУ. На границе с Днепропетровской области правоохранители остановили два автомобиля злоумышленников.

В машинах обнаружили пулемет РПК, две гранаты РГД-5, более 500 патронов, а также психотропное вещество альфа-PVP.

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Следователи по данным фактам открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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Полиция задержала банду псевдовоеннослужащих / npu.gov.ua

Полиция задержала банду псевдовоеннослужащих / npu.gov.ua

Полиция задержала банду псевдовоеннослужащих / npu.gov.ua