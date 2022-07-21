Обстрел "Ураганами" Харькова: открыто уголовное дело
Следователи открыли уголовное производство по факту ракетного удара по Харькову, который 21 июля нанесли российские оккупанты, повлекший смерть мирных жителей. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В частности, уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с убийством).
Установлено, что 21 июля примерно в 09:30 российские войска из РСЗО "Ураган" обстреляли Киевский район Харькова. Ракеты попали по остановке общественного транспорта возле рынка. В результате 3 человека погибли, а 20 – ранены.
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Кроме того, оккупанты также обстреляли Салтовский район Харькова и попали в жилой дом. В результате пострадали 3 человека.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ракетный удар по Харькову – это очередной террор мирных жителей. Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма.
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Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.
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