Обстрел "Ураганами" Харькова: открыто уголовное дело

Утром 21 июля войска РФ из РСЗО "Ураган" обстреляли один из районов Харькова.

Следователи открыли уголовное производство по факту ракетного удара по Харькову, который 21 июля нанесли российские оккупанты, повлекший смерть мирных жителей. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В частности, уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с убийством).

Установлено, что 21 июля примерно в 09:30 российские войска из РСЗО "Ураган" обстреляли Киевский район Харькова. Ракеты попали по остановке общественного транспорта возле рынка. В результате 3 человека погибли, а 20 – ранены.

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Кроме того, оккупанты также обстреляли Салтовский район Харькова и попали в жилой дом. В результате пострадали 3 человека.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что ракетный удар по Харькову – это очередной террор мирных жителей. Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма.

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Напомним, ранее стало известно, что бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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Последствия вражеского обстрела / facebook.com/prokuraturakharkiv

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/prokuraturakharkiv