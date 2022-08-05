Рашисты пытаются наступать на востоке, ВСУ дают отпор: сводка Генштаба

Обстрелы населенных пунктов по всей линии фронта не прекращаются.

Российские оккупационные войска пытаются наступать на востоке Украины. В свою очередь ВСУ дают отпор. Подробности об обстановке на фронте по состоянию на утро пятницы, 5 августа, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Читайте также: Подоляк объяснил, зачем РФ требует переговоры

Так, на Волынском и Полесском направлении белорусы усилено охраняют границу. В части сил спецопераций проводится проверка боеготовности.

На Северском направлении россияне из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении оккупанты использовали артиллерию различных типов для обстрелов районов Харькова и других населенных пунктов области.

В направлении Славянска обстрелы зафиксированы у Мазановки, Богородичного, Гусаровки, Адамовки, Курулек, Крестища, Сулиговки, Долгенького и Великой Камышевахи.

На Донецком направлении российские захватчики проводят наступательную операцию, а именно на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Они пытаются создать условия для оккупации Бахмута и Соледара, а также расширить захваченную территорию на западных окраинах Донецка.

На Краматорском направлении из артиллерии и танков рашисты обстреляли районы Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Отмечается проведение стрелковых боев.

Читайте также: СМИ: Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25

На Бахмутском направлении противник стрелял по гражданской и военной инфраструктуре около Песков, Пречистовки, Шевченково, Владимировки, Новобахмутовки, Нетайлового, Невельского и Красногоровки. Рашисты пытаются наступать, бои продолжаются.

На Запорожском и Новопавловском направлении враг активным не был. Зафиксированы систематические обстрелы военной и гражданской инфраструктуры у Константинополя, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков и других населенных пунктов.

А на Южнобужском направлении оккупанты бросили силы на недопущение продвижения наших воинов. Отмечается высокая интенсивность ведения воздушной разведки, а также указывается на обстрелы районов Николаева, Луча, Лиманов, Новой Зори, Новониколаевки, Любомировки, Киселевки, Андреевки, Лозового, Белогоровки, Осокоровки, Потемкиного, Зеленого Гая.

По Николаевке, что в Одесской области, был нанесен ракетный удар.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали шестерых российских командиров.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.