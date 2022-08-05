Экспорт продовольствия продолжается: Из Одессы вышло еще три корабля

Кукуруза отправится в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Сегодня, 5 августа, утром экспорт украинского продовольствия в рамках "зернового коридора" продолжился. Из портов Большой Одессы вышел первый караван, состоящий из трех кораблей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

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По словам политика, в балкерах POLARNET, ROJEN и NAVI STAR находится 57 тыс тонн украинской кукурузы. Ее доставят в Ирландию, Великобританию и Турцию.

Отправившийся караван возобновил судоходство с порта "Черноморск".

"Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров с ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия с наших портов станет стабильных и прогнозированным для всех участников рынка", – пишет министр.

По его словам, планируется обеспечить способность портов обрабатывать свыше 100 кораблей в месяц. Хотя "зерновой коридор" заработал на выход, однако конечной целью является полноценная работа портов в два направления.

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Украина получает заявки от владельцев судов, которые хотят заходить в наши порты для загрузки. Это произойдет уже в субботу, 6 августа. Планируется экспортировать ежемесячно 3 и больше млн тонн продовольствия с портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск", отметил Кубраков.

Он подчеркивает, что это нужно не только украинской экономике, но и всеми миру. И чем раньше страна вывезет 20 млн тонн прошлогоднего урожая, тем раньше начнется экспорт нового урожая, соответственно тем раньше улучшится ситуация с продовольствием на планете.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил готовность стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке.

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