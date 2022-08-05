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Враг ударил “Смерчами” по жилым кварталам Харькова

Россияне продолжают вести варварские неизбирательные обстрелы густонаселенных районов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Враг ударил “Смерчами” по жилым кварталам Харькова
Враг ударил Смерчами по жилым дворам / facebook.com/police.kharkov

Минувшей ночью российские войска осуществили хаотичный обстрел жилых районов Харькова из РСЗО "Смерч", предназначенной для нанесения ударов по площадям. Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления Главного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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"Рашисты вчера вечером обстреляли жилой массив Шевченковского района из РСЗО "Смерч" кассетными снарядами. К сожалению, есть четверо пострадавших. Осколочные ранения, взрывные травмы, но все живы. Следователи зафиксировали все детали для правосудия над рашистской тьмой", – написал он. 

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что обстрелам ночью подверглись также еще два района города – Индустриальный и Салтовский.

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“Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды”, – сообщил губернатор.

Также ночью враг обстрелял Чугуев. Три ракеты попали по открытой территории частного домовладения, еще одна ракета упала рядом. Пострадавших нет.

Напомним, рашисты пытаются наступать на востоке, ВСУ дают отпор. Обстрелы населенных пунктов по всей линии фронта не прекращаются.

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