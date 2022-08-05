Украина планирует расширить "зерновое соглашение" на металлургию

Разницы в экспорте зерна и железной руды нет, говорят в Минэкономики.

Украина планирует расширить "зерновое соглашение" о безопасном экспорте продовольствия морскими путями, подписанное в Стамбуле с ООН и Турцией, на другие товары. В том числе это может коснуться металлургии. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Так, издание цитирует замминистра экономики Украины, торгового представителя нашей страны Тараса Качку.

"Это соглашение – про логистику, про движение кораблей через Черное море. В чем разница между зерном и железной рудой?", – говорит он.

Качка также говорит, что в июле Украине экспортировала около 3 млн тонн зерна дорогой, железной дорогой и по реке Дунай. Это меньше половины объемов, которые наша страна отправляла на экспорт через морские порты до войны.

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Также примечательно, что в этом году Украина планирует собрать 67 млн тонн зерна. Для сравнения приводится прошлогодний рекордный урожай в 86 млн тонн.

1 августа Украину покинуло первое судно с продовольствием. Оно отправилось в Ливан, по состоянию на утро 6 августа корабль доплыл до острова Родос.

А сегодня из Одессы вышел первый караван уже из трех судов, которые доставят украинскую кукурузу в Ирландию, Турцию и Великобританию.

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