Связано с "ЛНР": Арестованы активы сельхозпредприятия на 500 млн грн

Проводится расследование по факту присвоения собственности и коллаборационной деятельности.

СБУ был инициирован арест активов одного из предприятий, которое было связано с террористической и незаконной "ЛНР". Их сумма составляет около 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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Так, деньгами владело одно из сельскохозяйственных обществ Украины. Последнее было перерегистрировано в незаконно созданных органах "ЛНР".

"Основатель пытался вывести средства этого предприятия, которые были размещены на счетах одного из банков в Украине", – сказано в публикации.

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Однако сотрудники СБУ вывод средств предотвратили. После того, как деньги арестовали, их передали АРМА (в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Напомним, ранее СБУ арестовала имущество депутата-коллаборанта на 150 млн грн.

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